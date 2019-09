Flamengo já vendeu 50 mil ingressos para semifinal da Libertadores

A cada vitória o entusiasmo da torcida do Flamengo aumenta em grandes proporções, a ponto de a diretoria rubro-negra anunciar, nesta segunda-feira, que o clube atingiu a marca de 143 mil sócios-torcedores e que o jogo com o Grêmio, o segundo da semifinal da Copa Libertadores, dia 23 de outubro, já tem 50 mil ingressos vendidos.

Todo este entusiasmo ficou ainda maior após a vitória por 1 a 0 sobre o Santos, no último sábado, no Maracanã, onde o time garantiu o título simbólico do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Após a folga de domingo, os jogadores se reapresentaram nesta segunda-feira à tarde, visando o jogo com o Cruzeiro, às 17 horas deste sábado, no Mineirão, pela primeira rodada do segundo turno.

Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Gerson, Willian Arão e Pablo Marí, titulares diante do Santos, fizeram apenas exercícios físicos na academia. O restante do grupo participou de um coletivo contra a equipe sub-20 do clube, mas os jornalistas não puderam acompanhar a disputa no CT do Ninho do Urubu.

O Flamengo lidera o Brasileiro, com 42 pontos, três a mais que o vice-líder Palmeiras e com cinco de vantagem para o Santos, o terceiro colocado. Em 19 partidas disputadas, o time do técnico Jorge Jesus venceu 13, empatou três e perdeu outras três. O ataque fez 42 gols, enquanto a defesa foi vazada 18 vezes.

Com a equipe em ótima fase, a diretoria flamenguista planeja fazer um evento no Maracanã neste sábado, no horário do jogo contra o Cruzeiro, para concentrar a torcida no estádio, com direito a telão e transmissão ao vivo da partida.