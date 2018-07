Flamengo joga contra o Grêmio para espantar a crise Em crise após a eliminação da Copa Libertadores e agora sem o atacante Adriano, que vai acertar com a Roma, o Flamengo vai em busca da reabilitação no Campeonato Brasileiro neste sábado, às 18h30, contra o Grêmio, no Maracanã. Uma derrota pode resultar na demissão do técnico Rogério Lourenço, que já tem seu trabalho questionado no clube.