Flamengo joga contra Portuguesa de olho no clássico de domingo

Com 4 pontos, o Flamengo está na terceira posição do Grupo B, dois pontos a menos que o líder Botafogo, 100% na competição. Já a Portuguesa tem 3 pontos e figura na quinta colocação do Grupo A.

O time do técnico Muricy Ramalho não conta com nenhum problema, exceto Cuellar, que ainda não está regularizado e deve ficar à disposição somente para o clássico de domingo. Enquanto o colombiano segue fora da equipe, o argentino Mancuello garante cada vez mais seu lugar no time e permanece como titular, ao lado de Márcio Araújo e Willian Arão no meio de campo.

Ainda em fase de teste para encontrar uma equipe melhor formatada, Muricy Ramalho mantém pela segunda vez o ataque com Marcelo Cirino, Emerson e Guerrero. O trio, apesar da falta de entrosamento, teve bom desempenho na vitória sobre o Macaé por 2 a 0. O zagueiro Wallace, que embora tenha marcado um gol na última partida, tem recebido muitas críticas, mas permanece como titular ao lado de Juan.

Após boa vitória na estreia do Campeonato Carioca, a Portuguesa perdeu na segunda rodada para o Botafogo. Porém, o time do técnico Gaúcho dificultou a vida do adversário e espera ter melhor sorte nesta quarta-feira. O atacante Rafael Paty é dúvida e pode ser substituído por Willian Rocha.