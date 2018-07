Flamengo joga em casa e quer ficar na frente do Vasco Depois de se livrar definitivamente do rebaixamento, na rodada passada, o Flamengo tem uma meta para os últimos três jogos do Campeonato Brasileiro: terminar à frente do rival Vasco. O time rubro-negro está em nono lugar, com 47 pontos, quatro a menos que os vascaínos, em sétimo. Uma vitória neste domingo sobre o Palmeiras, às 17 horas, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), vai rebaixar a equipe paulista.