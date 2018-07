Flamengo joga em Goiás atrás da 2ª vitória consecutiva

Os números mostram que o time de Mano Menezes (que já foi de Jorginho) ainda não conseguiu achar a decantada "regularidade". Em 13 rodadas, quatro vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Se por um lado ainda não venceu duas seguidas, não perdeu duas consecutivas. O Flamengo, portanto, só é regular na sua inconsistência. Condizente com uma equipe em formação.

Mas a vitória no clássico contra o Fluminense do último domingo, um 3 a 2 conquistado com muita solidez durante todos os minutos, pode indicar que o time finalmente atingiu um bom nível de maturidade. Enfrentar os goianos no Serra Dourada será um bom teste.

Mano Menezes tem um desfalque apenas (em relação ao clássico carioca) e terá a chance de repetir 10 dos 11 nomes que derrotaram os rivais no Maracanã. A única ausência é González, zagueiro convocado para a seleção chilena. Isso permitirá a Chicão fazer a sua estreia pelo clube.

No meio de campo, o técnico rubro-negro só mexe se quiser. Cáceres, que cumpriu suspensão contra os tricolores, está liberado. Ele dá mais combate à cabeça de área, mas tem menos técnica que Luiz Antonio. Essa é a única dúvida de Mano Menezes, que não deu indicação de sua preferência no treino desta terça, realizado na Gávea depois de longo tempo.

O atacante boliviano Marcelo Moreno treinou em separado, está recuperado de lesão muscular, mas vai ser preservado e sequer viajou. André Santos vai jogar no meio de campo mais uma vez. "Sou trabalhador do Flamengo. O que o Mano decidir, está decidido. Se ele achar que eu devo voltar para a lateral, vou voltar", comentou o lateral canhoto.