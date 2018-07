Flamengo joga mal e fica só no empate com o Madureira por 1 a 1

RIO - O sol surgiu, as nuvens negras deixaram o céu do Rio de Janeiro, mas o futebol do Flamengo não apareceu nesta quarta-feira. Na segunda rodada do Campeonato Carioca, empate por 1 a 1 com o Madureira, em Conselheiro Galvão, em partida que começou às 16h30 pela falta de refletores no estádio do clube tricolor suburbano.

O Flamengo chegou a quatro pontos no Grupo B, enquanto que o Madureira soma dois na chave A. Diante de 2.800 torcedores que encheram a arquibancada do minúsculo estádio do time mandante, onde não atuava havia oito anos, os flamenguistas até exibiram razoável disposição para construir uma vitória parcial por 1 a 0. O gramado irregular e o campo pequeno limitavam as jogadas mais técnicas.

Os cruzamentos da intermediária foram a tônica da primeira etapa, que trouxe pouco futebol para o público que se animou a ir a Madureira em horário comercial em um dia de semana. Menos mal que a chuva que caiu insistentemente na cidade nos últimos dias deu uma trégua, evitando um cenário ainda mais adverso.

Ainda dando sinais de falta de entrosamento, o Flamengo chegou ao gol no fim do primeiro tempo graças a uma bela jogada do garoto Rodolfo, que já se destacara na estreia da equipe. Em mais uma assistência sua, desta vez um lindo passe por sobre a zaga, Ibson abriu o placar. O meia extravasou. "Esta é minha terceira passagem pelo clube e nunca pedi para voltar. Sempre me procuraram. Adoro o Flamengo e quero estar aqui, mas estou muito chateado como as coisas estão acontecendo", bufou Ibson, nitidamente em referências aos relatos de que a nova diretoria tenta se desfazer de seu alto salário.

Se foi cansaço ou descaso não é possível dizer, mas o fato é que o segundo tempo foi de uma indigência terrível, principalmente por parte dos visitantes. Vendo o desinteresse e os erros sucessivos do adversário, os jogadores do Madureira resolveram se aventurar no ataque. Aos sete minutos, Felipe Dias cometeu pênalti em Derlei, que estava de costas para o gol. Rodrigo bateu com força e no alto e igualou o marcador.

As mexidas do técnico Dorival Júnior não acrescentaram força ofensiva ao Flamengo. Adryan substituiu Nixon e nada fez, assim como Renato, que entrou no lugar de Dias. Uma boa defesa de Felipe, em chute de Derlei, e um erro de finalização de Rafinha impediram que uma das equipes saísse vitoriosa.

Resta ao torcedor rubro-negro esperar pela provável estreia de Elias no confronto contra o Bangu, no domingo, em Moça Bonita, para ver se sua presença é capaz de melhorar o toque de bola do meio de campo flamenguista.

FICHA TÉCNICA

MADUREIRA 1 x 1 FLAMENGO

MADUREIRA - Márcio; Diego Renan, (Leozão), Roberto Júnior, Zé Carlos e Gabriel Araújo; Gilson, Rodrigo (Júnior), Ramon e Índio (Carlinhos); Derley e Jean. Técnico: Alexandre Gama.

FLAMENGO - Felipe; Leonardo Moura, Renato Santos, Marcos González e Felipe Dias (Renato); Cáceres, Ibson e Rodolfo (Luiz Antônio); Nixon (Adryan), Rafinha e Hernane. Técnico: Dorival Júnior.

GOLS - Ibson, aos 43 minutos do primeiro tempo; Rodrigo, aos 8 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Diego Renan (Madureira); Felipe Dias (Flamengo).

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (Fifa).

RENDA - R$ 59.660,00.

PÚBLICO - 2.160 pagantes.

LOCAL - Estádio de Conselheiro Galvão, no Rio de Janeiro (RJ).