Flamengo joga mal, empata com o Nova Iguaçu e deixa escapar a Taça Guanabara O Flamengo tinha tudo para conquistar a Taça Guanabara nesta quarta-feira à noite. A equipe tinha pela frente o Nova Iguaçu, que entrou em campo praticamente rebaixado, e dependia de apenas uma vitória para assegurar o troféu do primeiro turno. Mas o Flamengo jogou mal no primeiro tempo, perdeu muitos gols no segundo e ficou no 0 a 0.