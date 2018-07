Flamengo joga mal no 2º tempo e cede empate ao Ceará

É o sexto empate do invicto Flamengo em 11 partidas. Mas, como é claro em pontos corridos, empates não levam a lugar algum. Os cariocas perderam oportunidade de retomar a vice-liderança e somam 21 pontos, na terceira colocação. Os visitantes comemoram o ponto conquistado fora de casa: contabilizam 15, na 10.ª posição.

As mudanças na equipe não significaram perda no entrosamento no Flamengo. Mesmo com três alterações no meio de campo, o time rubro-negro avançava bem com toques rápidos. Os substitutos de Ronaldinho Gaúcho, Thiago Neves e Airton cumpriam bom papel, ainda que não brilhassem. Eram eles Bottinelli, Diego Maurício e Luiz Antônio.

O Ceará assustou primeiro. Depois de tiro de meta mal batido por Felipe, Osvaldo dominou, invadiu a área, mas parou no goleiro rubro-negro. Logo em seguida veio o gol do time da casa. Júnior César cruzou da intermediária, a zaga cearense cochilou e Renato apareceu livre para chutar à queima-roupa de direita.

"Estamos tocando bem a bola no ataque. Precisamos manter isso para tentar matar o jogo", disse o autor do gol no intervalo.

Se não era brilhante, pelo menos o Flamengo era aplicado. Mas tudo se desfez no segundo tempo. Preguiçoso e displicente, o time de Vanderlei Luxemburgo repousou na vantagem e tentou cozinhar a partida cedo demais.

O próprio treinador colaborou com mudanças pouco compreensíveis, que em nada serviriam para acordar os demais jogadores.

O resultado foi um Ceará ciente de que poderia empatar e, apesar de fragilidades e deficiências, lutou por isso. Um erro poderia ser fatal e ele veio de fonte recorrente. Welinton falhou duas vezes e Felipe Azevedo empatou depois de passe de Osvaldo e drible em Felipe, aos 33 minutos.

A partir daí, Luxemburgo mudou para tentar uma última carga, mas o time já estava desarrumado por suas substituições anteriores. O clube rubro-negro se limitou a trocar passes em frente à área e não concluiu uma vez sequer a gol no segundo tempo.

Ficha técnica

Flamengo 1 x 1 Ceará

Flamengo - Felipe; Leonardo Moura, Welinton, Ronaldo Angelim e Junior Cesar; Luiz Antônio (Thomás), Willians, Renato e Bottinelli (João Vitor); Diego Maurício (Vander) e Deivid. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Ceará - Diego; Boiadeiro (Enrico), Fabrício, Diego Sacoman e Vicente; Michel, João Marcos, Heleno e Thiago Humberto (Felipe Azevedo); Osvaldo e Washington (Marcelo Nicácio). Técnico: Vagner Mancini.

Gols - Renato, aos 32 minutos do primeiro tempo; Felipe Azevedo, aos 33 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Célio Amorim (SC).

Cartão amarelo - Welinton (Flamengo).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Cláudio Moacyr, em Macaé (RJ).