Flamengo jogará a Florida Cup em 2017 e vai enfrentar o Wolfsburg

Na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, em que está na vice-liderança e apenas três pontos atrás do Palmeiras, o Flamengo já começou a planejar a pré-temporada de 2017. Nesta terça-feira, o clube carioca informou que disputará a Florida Cup no início do próximo ano.

A competição disputada nos Estados Unidos, que chegará à terceira edição, consolidou-se como um importante torneio de preparação. Reúne clubes de diferentes continentes e, assim, permite uma pré-temporada diferenciada.

O Flamengo fará duas partidas na Florida Cup de 2017: contra o Wolfsburg, ex-time alemão do meia Diego, e contra uma equipe norte-americana ainda não definida. A última partida do clube carioca nos Estados Unidos foi em 2006, contra o América do México.

"A Florida Cup é uma ótima oportunidade para iniciarmos a preparação para a temporada 2017 com o pé direito", comentou o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello. "Assim como em nosso Centro de Treinamento, nos Estados Unidos os jogadores terão a tranquilidade e a infraestrutura necessárias para treinamentos adequados e terão duas partidas desafiadoras pela frente."

Bandeira de Mello acrescentou ainda que o torneio trará vantagens extra-campo. "Disputar a competição é importante para nossa estratégia de marketing. Nos últimos anos, o Flamengo recuperou seu prestígio, se reestruturou, e hoje pode sonhar com a projeção internacional de sua marca", completou.