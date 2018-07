Flamengo jogará a vida no Equador, diz Joel após derrota

Apesar do Flamengo estar dois pontos atrás de Olimpia e Lanús, o treinador garantiu que nada está perdido. Apesar disso, admitiu que o empate com o time paraguaio por 3 a 3 no Engenhão, há duas semanas, quando chegou a abrir 3 a 0, ainda incomoda e deixa o time pressionado.

"Não tem ninguém classificado. É Libertadores. A disputa vai até o fim e temos um jogo difícil no Equador, que vai definir a nossa vida. Vamos jogar a vida lá e as coisas vão ficar equilibradas se vencermos. Nosso grupo é muito equilibrado. A não ser o Flamengo no último jogo, que bobeou (empate por 3 a 3 com o Olimpia), todas as equipes têm vencido em casa", disse.

Joel avaliou que o Flamengo fez um duelo equilibrado com o Olimpia e poderia ter conquistado um resultado melhor se tivesse mais tranquilidade. "Foi questão de oportunidade. Tomamos o gol muito cedo, a partida ainda estava se definindo. Tivemos uma falha numa jogada de bola parada, de escanteio, coisa que a equipe adversária conhece muito bem. Procuramos o empate, tivemos chance no primeiro tempo, mas não foi possível. No segundo, empatamos, mas nem deu para esquentar, tomamos o segundo, depois o terceiro. O Bottinelli ainda fez o gol, mas a equipe adversária soube neutralizar nosso poder de ataque. Questão de oportunidade de jogo. Tivemos chances, não houve nenhum momento de pressão do Olimpia. Não tivemos mais tranquilidade para tentar resolver o jogo", afirmou.

Antes da partida decisiva contra o Emelec, o Flamengo volta a campo pela Taça Rio - o segundo turno do Campeonato Carioca. No domingo, em Macaé, a equipe vai duelar com o Bangu. O time está em segundo lugar no Grupo A do torneio, com 12 pontos.