Flamengo lamenta empate, mas pensa no próximo jogo Os jogadores do Flamengo tentaram valorizar o ponto conquistado no empate por 2 a 2 com o Avaí, mas admitiram ter deixado Florianópolis com um gosto amargo, já que abriram 2 a 0 no primeiro tempo. O volante Correa lamentou a bobeira, mas ressaltou que o time já precisa se concentrar na partida contra o Internacional, no sábado.