Flamengo lamenta perder Vagner Love, mas abre espaço para reforço

RIO - Elias se apresentou, a negociação com Carlos Eduardo continua, mas o Flamengo tem uma nova lacuna a preencher. Com o retorno de Vagner Love para o CSKA de Moscou, a diretoria rubro-negra precisa agora buscar um atacante de área para a temporada. Depois do anúncio no sábado à noite, os jogadores ainda tentavam absorver a notícia de que não contariam mais com o principal nome do time na última temporada.

"É uma decisão da diretoria, pensada pelos dois lados, mas o grupo sofre. Foi uma perda considerável. Era um dos principais jogadores", comentou o lateral Ramon.

"O time inteiro está muito sentido com essa saída do Vagner. Ele é um grande jogador e muito profissional. Além disso, é uma pessoa maravilhosa. Mas futebol é assim e a vida tem que seguir", disse o volante Amaral.

Desde o fim do ano passado, a nova diretoria tentava equacionar a dívida de mais de R$ 16 milhões com o CSKA pela aquisição de Love, em janeiro de 2012, na gestão de Patricia Amorim. Mas os dirigentes russos ofereceram o perdão da quantia e um aumento salarial ao atacante. Mesmo assim, Love queria continuar no Flamengo, mas foi pressionado pela diretoria a voltar para Moscou.

"Foi uma surpresa, porque tivemos uma conversa com eles (dirigentes rubro-negros) no dia 28, estava tudo acertado, mas ambos viram que era bom para os dois lados e o Vagner está voltando para lá. É uma saída repentina, ele não queria, mas a necessidade obrigou. É duro largar o clube que mais ama em função da parte financeira", disse Evandro Ferreira, agente de Love, à Rádio Brasil.

Com isso, o Flamengo deve ter alguma margem para negociar a vinda de Carlos Eduardo, que também é disputado pelo Santos. O carismático artilheiro recebia mais de R$ 500 mil mensais.

O cobiçado meia desembarcou nesta segunda em São Paulo e disse que quer resolver sua situação em no máximo dois dias. Ele confirmou que recebeu ofertas de santistas e flamenguistas, mas que o aspecto financeiro não é o mais importante.

"Os dois treinadores me querem (Muricy Ramalho e Dorival Júnior), o que é muito importante para mim. O Santos seria uma ótima escolha, pois está montando um grande time. Mas o Flamengo é grande e tem a maior torcida do Brasil", comentou Carlos Eduardo, que vai fechar contrato por empréstimo de 18 meses.