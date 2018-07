Flamengo lança camisa inspirada em planta da flora brasileira

O Flamengo divulgou nesta quinta-feira, no Rio, mais uma versão de uniforme. O modelo, que traz grafismos inspirados em folhas e árvores brasileiras, será a terceira opção da equipe rubro-negra. A nova camisa será usada na partida contra o Grêmio, no dia 7 de setembro, no Maracanã. O jogo é válido pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A camisa, predominantemente vermelha, tem o nome da planta rubro-negra em que a camisa foi inspirada - a Acalypha wilkesiana, tipo de planta da flora brasileira. O novo modelo estará à venda nas lojas oficiais a partir desta sexta-feira. Torcedores e Sócios-torcedores podem comprar nas lojas oficiais do clube.

Para a concepção da camisa, o clube contratou um grupo de 30 botânicos e biólogos. "Nossa primeira estratégia foi homenagear o Rio de Janeiro e a segunda foi levar o Flamengo para o mundo. Convidamos todos os torcedores a cultivarem seu amor pelo Flamengo", disse Caio Amato, representante da Adidas.

Durante o lançamento, crianças do projeto social do Flamengo na Mangueira plantaram mudas da Flamengueira na sede rubro-negra. "Algumas dessas crianças nunca haviam tido a oportunidade de sair da comunidade. É uma alegria enorme para eles estarem aqui na Gávea", disse Marco Aurélio Custódio, professor de futebol da escolinha.