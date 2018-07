Flamengo lança cartilha e encaminha acerto com Adriano

RIO - Com a volta de Adriano à rotina do clube previsto para segunda-feira e as escapadas noturnas de Ronaldinho Gaúcho sempre no noticiário, a diretoria do Flamengo distribuiu a seus jogadores um memorando em que cobra comprometimento com o clube e pede, entre outras coisas, parcimônia nas horas de lazer, especialmente nas comemorações que avançam madrugada adentro.

O vice-presidente de futebol, Paulo César Coutinho, conversou com Adriano assim que soube da rescisão contratual com o Corinthians por justa causa, nesta sexta-feira, e acertou que o atacante se apresente no início da semana, no Ninho do Urubu, para iniciar sua recuperação física - atacante avisou que irá se pronunciar sobre o assunto "em breve".

Contrato vai ser assunto para o futuro. "Tive ciência do comunicado do Corinthians e telefonei para o Adriano. Ele se mostrou empolgado e falou: ''Me apresento segunda-feira''. O Imperador está voltando", vibrou o cartola.

Resta saber se uma cópia da carta polêmica vai ser entregue ao jogador. Ela não enumera obrigações, mas alerta para os cuidados com o corpo necessários para que os jogadores tenham bom rendimento nos treinos e nas partidas. Na última terça, Ronaldinho faltou a um treino pela manhã alegando indisposição intestinal.

O elenco recebeu a mensagem com um misto de espanto, ironias e desprezo. "O (gerente) Jairo (dos Santos) tomou a iniciativa, me mostrou, mas não li. Pensei que fosse uma coisa interna. Se teve efeito ou não, não posso dizer. Fiquei surpreso pela divulgação dessa carta", comentou o técnico Joel Santana.

Jairo dos Santos argumentou que se trata apenas de criar uma boa relação com o grupo e contou que entregou a carta pessoalmente a Ronaldinho, para evitar melindres. "Ele recebeu numa boa e falou que iria ler com calma. Quando entreguei, falei que era uma coisa abrangente, sem visar a qualquer jogador", ressalvou o dirigente.