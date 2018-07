Flamengo lança pacote de ingressos para jogos da Libertadores

RIO - O Flamengo anunciou nesta quinta-feira, por meio do seu site oficial, que já começou a vender pacotes de ingressos, apenas para sócios-torcedores, dos três jogos que o time disputará em casa na primeira fase da Copa Libertadores. E o pacote mais em conta sairá por R$ 150, enquanto o mais caro será vendido por R$ 450.

O clube informou que as entradas de R$ 150 serão para os setores Norte e Sul do Maracanã, enquanto os bilhetes para Leste Superior serão vendidos a R$ 180 e os para Leste e Oeste Inferior custarão R$ 240. Já os ingressos de R$ 450 serão para o pacote chamado de Maracanã Mais. Para todos estes setores haverá meia-entrada.

As vendas de pacotes para a primeira fase da Libertadores foram iniciadas na tarde desta quinta, apenas para sócios-torcedores do programa Nação Rubro-Negra, que poderão comprar as entradas para os três jogos com 50% de desconto sobre o preço promocional da venda conjunta.

O clube informou que sócio-torcedores do plano + Paixão tiveram ingressos disponibilizados a partir das 13 horas desta quinta, mesmo dia em que flamenguistas do plano Paixão poderão adquiri-los a partir das 18 horas. Já a partir desta sexta estarão disponíveis bilhetes para sócios do + Amor e Amor e a partir de sábado os proprietários de planos + Raça e Raça poderão começar a adquirir os pacotes.

O Flamengo também anunciou que essa fase das vendas será exclusiva para membros do programa Nação Rubro-Negra entre esta quinta e o dia 6 de fevereiro, sendo que a partir do dia 7 será iniciada a venda de ingressos avulsa, ainda com prioridade para sócios-torcedores, antes de ser liberada para os flamenguistas em geral. Os valores dos bilhetes avulsos ainda não foram definidos.

Integrante do Grupo 7 da Libertadores, o Flamengo irá estrear no dia 12 de fevereiro, contra o León, no México. Já o primeiro jogo em casa será em 26 de fevereiro, contra o Emelec. Os outros dois confrontos no Maracanã, contra Bolívar e Léon, serão respectivamente em 12 de março e 9 de abril.