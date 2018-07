Flamengo lança pedra fundamental do Ninho do Urubu O Flamengo lançou nesta segunda-feira a pedra fundamental para construção definitiva do CT Ninho do Urubu, em Vagem Grande. O evento contou com a presença de dirigentes, membros da comissão técnica, como Vanderlei Luxemburgo, conselheiros e artistas. A presidente Patrícia Amorim apresentou as instalações provisórias, que já estão em funcionamento, bem como a maquete de como ficará o CT. A dirigente tratou de dividir os méritos com outros dirigentes do clube e avaliou o projeto como histórico.