Flamengo lança uniforme comemorativo em apoio à comunidade LGBT+

O Flamengo começou a vender nesta sexta o uniforme que defende a diversidade e apoia a comunidade LGBT+. Sob o nome 'Pride', a camisa em parceira com a Adidas leva a bandeira da causa no peito e possui dois tons de roxo. Vale destacar que as peças são comemorativas e não serão utilizadas pelo clube em jogos oficiais.

A fornecedora de material esportivo da equipe ainda confeccionou 16 peças personalizadas por artistas, que serão expostas na loja da sede da Gávea. A renda advinda da campanha será destinada para a Instituição Mães Pela Diversidade.

Em 2020, o Flamengo lançou uma camisa rosa em referência ao mês do combate ao câncer de mama. Nos próximos meses, o Rubro-Negro planeja realizar mais ações voltadas para causas sociais. Os uniformes 'Pride' deste ano serão limitados e podem ser adquiridos nas lojas oficiais do clube.

É sobre ser o que quiser. Sobre respeito e representatividade. Todo dia é dia de se orgulhar! ✊️‍ #criadocomadidas #adidasFla #TimeFlamengo pic.twitter.com/YexRUdObn9 — Flamengo (@Flamengo) September 24, 2021

Dentro de campo, o Flamengo está a um passo da final da Copa Libertadores. Na última quarta, a equipe comandada por Renato Gaúcho venceu o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0, gols marcados por Bruno Henrique. Já na Copa do Brasil, os cariocas também estão na disputa por uma vaga na final. Os jogos decisivos contra o Athletico começam no dia 20 de outubro.

Por fim, no Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro está na 3ª colocação, 11 pontos atrás do líder Atlético-MG. O próximo compromisso é contra o América-MG, fora de casa, no domingo, às 11h.