Flamengo leiloa três camisas autografadas em campanha pela compra de oxigênio para o Amazonas

O Flamengo anunciou nesta quinta-feira, em suas redes sociais, o engajamento na luta contra a pandemia do novo coronavírus, prometendo ajuda para a compra de cilindros de oxigênio, que estão em falta nos hospitais, principalmente no estado do Amazonas.

No movimento Nação Solidária, a equipe rubro-negra leiloará três camisetas autografadas, cuja renda será revertida para os projetos sociais envolvidos na campanha. O clube disponibilizou um link onde os torcedores podem participar do movimento.

Além disso, o clube prevê a distribuição de materiais de proteção contra a covid-19, como máscaras e álcool em gel, para doentes, familiares e acompanhantes que estejam aguardando atendimento ou vagas de internação.

Diante das recentes dificuldades do Estado do Amazonas no enfrentamento da COVID-19, o Flamengo, através de seu movimento #NaçãoSolidária, se uniu a empresas licenciadas, lojas oficiais, comerciantes do Complexo do Chapadão... pic.twitter.com/sRjFBuOm4F — Flamengo (@Flamengo) January 21, 2021

Diante da crise pela falta de oxigênio no Amazonas, alguns famosos se uniram para ajudar o estado do Norte do Brasil. Entre os que contribuíram está o meia rubro-negro Diego Ribas.

No vídeo de divulgação da campanha, Rodrigo Caio diz que espera que tudo dê certo e o estado saia desta situação. Éverton Ribeiro também enviou uma mensagem: "Manaus, estamos com vocês".

A entrega será feita pelos projetos sociais que estão mobilizados para a campanha. Todos juntos em prol de um só objetivo: ajudar o Amazonas. Vamos juntos, Nação! #CRF — Flamengo (@Flamengo) January 21, 2021

Com nova alta de casos e internações, cresceu a demanda por cilindros de oxigênio no Amazonas, que hoje sofre com a escassez do produto. Na última quarta-feira, o estado registou mais de cinco mil novos casos e mais de 140 novos óbitos pelo coronavírus.