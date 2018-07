Flamengo leva jogo da Copa do Brasil contra o Remo para Volta Redonda

RIO - O Flamengo definiu o estádio Raulino de Freitas, em Volta Redonda, como a sua casa para a partida de volta da primeira fase da Copa do Brasil, contra o Remo, no próximo dia 17. O jogo constava no calendário da competição como local indefinido, uma vez que o Engenhão, onde o clube carioca tem mandado seus jogos, está interditado.

A Copa do Brasil será o único compromisso do Flamengo no longo período entre o fim do Campeonato Carioca e o começo do Brasileirão, no dia 26 de maio. Nesta segunda, a diretoria começou a traçar o planejamento para o início da competição. Já definiu que após a participação no Carioca - faltam apenas dois jogos para a despedida melancólica - a equipe vai fazer uma intertemporada de duas semanas fora do Rio.

Isso foi acertado em comum acordo com o técnico Jorginho. Antes, porém, há o confronto com o Remo, dia 17 de abril, em que o Flamengo conta com o empate para se classificar à segunda fase da Copa do Brasil. Passando para a etapa seguinte, terá mais um adversário pelo torneio antes do jogo pelo Brasileiro com os santistas.

Até lá, a diretoria pretende reforçar o time com cinco atletas: um lateral, um zagueiro, um meia e dois atacantes. Ou seja, reconhece a fragilidade da equipe no momento.