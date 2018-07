Flamengo leva sufoco, mas supera o Atlético-GO e avança na Copa do Brasil

Os efeitos da inesperada eliminação na fase de grupos da Copa Libertadores, na semana passada, ainda são sentidos no Flamengo. Nesta quarta-feira, o time rubro-negro passou um sufoco e não teve uma boa atuação contra o Atlético Goianiense, mas conseguiu vencer por 2 a 1, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, e se classificou às quartas de final da Copa do Brasil.

Na partida de ida, no último dia 10, no estádio do Maracanã, no Rio, o Flamengo usou um time misto e apenas empatou sem gols. Naquela época, a equipe ainda estava viva na Libertadores e se deu ao luxo de poupar titulares. Nesta quarta-feira, mesmo com os principais jogadores, o time não jogou bem, o técnico Zé Ricardo chegou a ser chamado de "burro" pela torcida e a vaga só veio graças à sorte e à incompetência dos atacantes do Atlético Goianiense.

O adversário do Flamengo nas quartas de final só será conhecido em um sorteio no dia 5 de junho, na sede da CBF, no Rio. Até o momento, apenas o clube carioca e o Santos já estão classificados. Os outros seis confrontos das oitavas de final serão definidos no próximo meio de semana. Neste fim de semana, as atenções voltam para o Campeonato Brasileiro. Pela terceira rodada, o rival será o Atlético Paranaense, no domingo, em Curitiba.

Em campo, nem parecia que no último sábado o Flamengo derrotou o mesmo Atlético Goianiense por 3 a 0, também em Goiânia, pelo Brasileirão. O time carioca só jogou até os 12 minutos, quando Guerrero aproveitou uma rebatida na área e, sem marcação, fez o primeiro gol. A partir daí, só deu a equipe goiana. Aproveitando a desatenção e a lentidão da zaga flamenguista em vários lances, os mandantes foram criando chances atrás de chances e conseguiram o empate com Jorginho, aos 27.

O gol sofrido fez ainda mais mal para o Flamengo. Se não fosse a falta de pontaria dos atacantes Everaldo e Junior Viçosa e a sorte carioca por ver a bola bater até na trave em um chute despretensioso, o Atlético Goianiense iria para o intervalo com a vitória parcial, que daria a vaga ao time da casa.

Depois do intervalo, era esperado que o Flamengo melhorasse de rendimento. Mas não foi o que aconteceu. Um pouco mais desorganizado e desesperado, o Atlético Goianiense foi ao ataque e criou suas chances, mas começou a dar espaço para os contra-ataques. O goleiro Felipe teve de trabalhar, mas só não conseguiu evitar o segundo gol carioca, que saiu meio que sem querer. Aos 34 minutos, Matheus Sávio cruzou e Marcão tentou tirar; o suficiente para tirar do alcance do arqueiro goiano.

Antes mesmo do segundo gol, o torcedor flamenguista no estádio Serra Dourada pediu a entrada do garoto Vinícius Junior, de 16 anos e já negociado com o Real Madrid. Mas Zé Ricardo não satisfez a vontade da torcida e teve de ouvir o coro de "burro" até o final. Sorte que desta vez a classificação veio.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 1 x 2 FLAMENGO

ATLÉTICO-GO - Felipe; Jonathan (Eduardo), Ricardo Silva, Roger Carvalho e Bruno Pacheco; Marcão, Igor, Luiz Fernando (João Pedro) e Jorginho; Everaldo (Walterson) e Júnior Viçosa. Técnico: Marcelo Cabo.

FLAMENGO - Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz e Renê; Márcio Araújo, Willian Arão e Ederson (Romulo); Rodinei (Matheus Sávio), Guerrero e Trauco (Mancuello). Técnico: Zé Ricardo.

GOLS - Guerrero, aos 12, e Jorginho, aos 27 minutos do primeiro tempo; Matheus Sávio, aos 34 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Roger Carvalho, Luiz Fernando e Marcão (Atlético-GO); Guerrero e Pará (Flamengo).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).