Flamengo libera e Inter anuncia contratação de Airton

RIO - A diretoria do Flamengo confirmou nesta quinta-feira que liberou o volante Airton, que deixou o clube e vai reforçar o Internacional. A contratação do jogador também foi oficializada pelo clube gaúcho, que aguarda apenas a realização dos exames médicos para assinar o acordo com o seu mais novo reforço.

Airton estava no Flamengo, mas pertence ao Benfica, que o cedeu por empréstimo ao time carioca até junho deste ano. Agora, o volante será repassado ao clube gaúcho. Inicialmente, o seu acordo será válido apenas até junho. Posteriormente, o contrato será prorrogado até junho de 2014.

Assim, o novo reforço do Inter encerrou a sua segunda passagem pelo Flamengo, iniciada no meio de 2011, marcada por várias lesões. No primeiro período em que defendeu o time, Airton teve mais sucesso e faturou dois títulos do Campeonato Carioca, em 2008 e 2009, e também do Campeonato Brasileiro de 2009.

De acordo com o Inter, Airton desembarca às 18 horas desta quinta no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. A sua apresentação oficial, após a realização de exames médicos, será nesta sexta-feira no CT Parque Gigante.

No Inter, Airton vai se reencontrar com Williams, seu companheiro no meio-de-campo do Flamengo na conquista do título brasileiro de 2009. Além deles, o técnico Dunga também conta no elenco com os volantes Elton, Josimar e Ygor.