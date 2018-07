Flamengo libera Marcelo Moreno e promete reforços

RIO - O Flamengo promete se reforçar para entrar com força na Copa Libertadores do próximo ano, mas a primeira decisão do clube sobre o elenco que o técnico Jayme de Almeida terá em 2014 foi a liberação de um jogador. Nesta terça-feira, o clube informou ao Grêmio que não exercerá o direito de compra do atacante boliviano Marcelo Moreno, que, por conta disso, retorna à equipe gaúcha.

Marcelo Moreno chegou ao Flamengo no início do Campeonato Brasileiro, depois de se desentender com o clube gaúcho. Após um começo promissor no time rubro-negro, o jogador caiu de rendimento e viu Hernane tomar seu espaço. O boliviano disputou 21 partidas pelo clube e marcou apenas cinco gols.

Quem deve ficar na Gávea é o lateral-direito Leo Moura, que já tem acordo verbal para renovar seu vínculo por mais um ano. Mesmo assim, o Flamengo busca mais um jogador para a função. O volante Elias é outro que tem um acerto de permanência alinhavado, mas depende de um acerto do clube com o Sporting Lisboa, de Portugal, que detém os seus direitos econômicos.