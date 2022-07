Flamengo bate marca de 300 gols na Libertadores e põe goleada entre as maiores do Brasil no torneio

O Flamengo está novamente em lua de mel com a torcida. Depois de meses turbulentos sob o comando de Paulo Sousa, a equipe rubro-negra voltou a apresentar um bom futebol, evidente na goleada por 7 a 1 sobre o Tolima, nesta quarta-feira, no Maracanã. O resultado colocou o time de Dorival Júnior nas quartas de final da Copa Libertadores e ajudou o clube a superar marcas importantes na competição.

O massacre diante dos colombianos ajudou o Flamengo a alcançar a marca de 306 gols marcados na competição, colocando o time carioca entre os 15 clubes que mais balançaram as redes no torneio continental — aparecendo em 14º lugar. O placar também fez os brasileiros superarem a marca de 300 gols na competição. Somente outros quatro clubes realizaram o feito: Palmeiras (425), Grêmio (318), Cruzeiro (307) e São Paulo (307).

O 7 a 1 rubro-negro também entrou para a lista das maiores goleadas de times brasileiros na história da competição. O Santos de Pelé é o responsável pelo maior "passeio" verde-amarelo pela América, com um sonoro 9 a 1 diante do Cerro Porteño na campanha do título de 1962. O time da Baixada também foi responsável por um 8 a 0 sobre o Bolívar, em 2012. O Palmeiras, tricampeão do torneio, aplicou nesta edição um 8 a 1 sobre o Independiente Petrolero, além de já ter registrado um 7 a 0 no El Nacional, em 1995. O Cruzeiro, por sua vez, possui dois resultados por 7 a 0, sendo um em 2010, contra o Real Potosí, e outro em 2018, diante da Universidad de Chile.

A noite também foi especial para o atacante Pedro. O jogador se tornou o primeiro atleta rubro-negro a marcar quatro gols em uma mesma partida pelo Flamengo. Gabigol, que também deixou o dele contra o Tolima, continua sendo o maior artilheiro do clube na história da competição, com 26 gols — dez a mais que Zico e Bruno Henrique.

Show de Pedro e classificação do @Flamengo! ⚽ Os melhores lances da goleada por 7-1 sobre o @cdtolima, que colocou os rubro-negros nas quartas de final da CONMEBOL #Libertadores.@FTBLSantander #GloriaEterna pic.twitter.com/zX89lAO53j — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) July 7, 2022

O Flamengo será o adversário do Corinthians, que eliminou o Boca Juniors na Bombonera, nas quartas de final. O primeiro confronto entre os brasileiros está marcado para o dia 3 de agosto, na Neo Química Arena, às 21h30. A volta será uma semana depois, no dia 10, no Maracanã, também no mesmo horário.

Confira os clubes com mais gols na história da Copa Libertadores

1º River Plate-ARG - 634 gols

2º Nacional-URU - 566 gols

3º Penãrol-URU - 560 gols

4º Boca Juniors-ARG - 476 gols

5º Olimpia-PAR - 469 gols

6º Palmeiras - 425 gols

7º Cerro Porteño-PAR - 410 gols

8º Bolívar-BOL - 360 gols

9º Universidad Católica-CHI - 348 gols

10º Colo-Colo-CHI - 345 gols

11º Grêmio - 308 gols

12º Cruzeiro e São Paulo - 307 gols

14º Flamengo - 306 gols

15º América de Cali-COL - 299 gols