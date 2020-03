Flamengo fica à frente de Palmeiras e River em lista de clubes mais valiosos da América

Brasileiros e argentinos compõe a lista dos 10 clubes mais valiosos da América, de acordo com o site transfermarkt. Flamengo, Palmeiras, Grêmio, São Paulo, Corinthians e Internacional são os representantes do Brasil, enquanto River Plate, Boca Juniors, Vélez Sarsfield e Racing estão do lado argentino.

O Flamengo, que encabeça a lista, possui um valor de mercado estipulado em mais de 150 milhões de euros (R$ 820 milhões). Parte do sucesso econômico do Rubro-Negro advém da boa gestão financeira, que teve início em 2013, sob a gestão do ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello.

Bandeira de Mello assumiu a presidência do clube, em 2013, e foi responsável por empregar uma política de austeridade financeira, que teve seus frutos colhidos seis anos depois, com os títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores da América de 2019. O clube também investiu na base e só as vendas de Lucas Paquetá para o Milan e Vinicius Junior ao Real Madrid renderam R$ 250 milhões aos cofres rubro-negros.

O segundo clube mais valioso da América é o River Plate, campeão da Libertadores em 2018 e vice no ano passado. O clube argentino conta com o patrocínio da Turkish Airlines, uma das mais antigas companhias aéreas do mundo. O contrato irá render aos argentinos cerca de 5 milhões de dólares (R$ 25 milhões) anuais, durante três anos. Ou seja, a equipe irá arrecadar ao final do contrato 15 milhões de dólares (R$ 45 milhões). No entanto, o clube gasta mais do que pode, de acordo com seus balanços financeiros.

O primeiro clube que não é brasileiro ou argentino na lista é o Junior de Barranquilla, que aparece em 26º. Na lista dos 50 primeiros colocados, outros brasileiros que aparecem na lista são: Santos (11), Atlético-MG (14), Fluminense (17), Vasco (18), Athletico-PR (21), Bahia (24), Botafogo (28), Red Bull Bragantino (29), Coritiba (37), Goiás (40), Cruzeiro (42), Ceará (43), Sport (44) e Fortaleza (48).

Confira, a seguir, os dez clubes mais valiosos da América