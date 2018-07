Flamengo luta para renovar contratos de jogadores

Para evitar uma debandada de jogadores, o Flamengo tem o objetivo de renovar os contratos dos principais atletas da equipe, entre eles, Vágner Love, que marcou dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Prudente, no domingo, no Maracanã.

O empréstimo do atacante, cujo passe pertence ao CSKA Moscou, da Rússia, vai até o fim do ano. "Já foi dito que a prioridade é renovar os contratos dos jogadores que estão aqui. E realmente esse é o foco", afirmou o treinador Rogério Lourenço, que deverá perder Adriano.

O atleta não atuou na última rodada e estaria em negociação para voltar ao futebol europeu, onde vestiria a camisa da Roma. Outro foco do Flamengo é o clássico da quarta-feira contra o Fluminense, que vem de uma derrota para o Corinthians na última rodada e irá atrás da reação no Brasileirão. Rogério Lourenço afirmou que ainda não sabe com quem poderá contar para o jogo.

"Será uma partida muito complicada e equilibrada. Vamos aguardar para saber das condições físicas de todos os nossos jogadores para então decidir uma equipe. No entanto, independente disso, tenho plena confiança no grupo", comentou o treinador.