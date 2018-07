Flamengo marca amistoso contra o Icasa para o próximo sábado

O confronto será o primeiro do Flamengo depois de a equipe avançar para a terceira fase da Copa do Brasil com a vitória por 2 a 0 sobre o Salgueiro, em Pernambuco, na última quarta-feira. Assim, para o time não ficar quase 20 dias sem entrar em campo, a comissão técnica agendou esse amistoso.

Nesta segunda-feira, o Flamengo treinou em dois períodos no CT Ninho do Urubu. Após realizar trabalhos físicos no período da manhã, o time fez um trabalho técnico no período da tarde, para aprimorar troca de passes, posse de bola e marcação. Já o zagueiro Samir fez apenas um trabalho físico.

O Flamengo volta a entrar em campo por um torneio oficial em 10 de maio, quando estreará no Campeonato Brasileiro diante do São Paulo, em duelo marcado para o estádio do Morumbi.