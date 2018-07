Flamengo marca no fim e arranca empate em Campinas

CAMPINAS - A Ponte Preta vencia o jogo até os 42 minutos do segundo tempo, acabando com uma sequência de sete derrotas seguidas no Brasileirão. Mas levou um gol e teve que se contentar com o empate com o Flamengo, por 1 a 1, neste domingo, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 21.ª rodada do Brasileirão.

Assim, a Ponte Preta finalmente voltou a pontuar, mas continua em situação bastante complicada, com apenas 16 pontos, na penúltima colocação do campeonato. Já o Flamengo, que não consegue emplacar uma sequência de bons resultados, chegou aos 26 pontos.

O Flamengo começou o primeiro tempo melhor, mas a Ponte Preta, empurrada pela torcida, conseguiu equilibrar, principalmente nas jogadas pelas laterais. Aos 12 minutos, Fellipe Bastos chutou forte em cobrança de falta e assustou Paulo Victor, que fez uma boa defesa na sequência, em chute de Adrianinho, e evitou o gol dos donos da casa.

Apesar de ter mais posse de bola, o time carioca encontrava dificuldades para entrar na área adversária e praticamente não assustou o goleiro Roberto no primeiro tempo.

SEGUNDO TEMPO

A Ponte Preta voltou melhor do intervalo e criou duas boas oportunidades em chutes de Artur e Chiquinho, enquanto o Flamengo respondeu com Hernane, que tabelou com João Paulo e finalizou ao lado do gol. Aos 20 minutos, Samir recebeu o segundo amarelo e deixou o time carioca com um jogador a menos.

Aí, apenas três minutos depois, Artur recebeu passe de Chiquinho e, mesmo sem ângulo, soltou a bomba no ângulo de Paulo Victor, abrindo o placar para a Ponte Preta. Mesmo com um jogador a menos, o Flamengo pressionou e foi recompensado aos 42 minutos, quando André Santos recebeu dentro da área e bateu. A bola ainda desviou em Chiquinho e saiu do alcance de Roberto, definindo o empate em Campinas.

FICHA TÉCNICA:

PONTE PRETA 1 X 1 FLAMENGO

PONTE PRETA - Roberto; Artur, César, Ferron e Uendel; Baraka, Fellipe Bastos (Fernando Bob) e Adrianinho (Ramírez); Adaílton (Rildo), Chiquinho e William. Técnico - Jorginho.

FLAMENGO - Paulo Victor; Paulinho, Wallace, Samir e André Santos; Diego Silva (João Paulo), Cáceres, Luiz Antonio, Gabriel (Rafinha) e Carlos Eduardo (Marcos González); Hernane. Técnico - Mano Menezes.

GOLS - Artur, aos 23, e André Santos, aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Paulo Godoy Bezerra (SC).

CARTÕES AMARELOS - Fellipe Bastos e Chiquinho (Ponte Preta); Samir (Flamengo).

CARTÕES VERMELHOS - César (Ponte Preta) e Samir (Flamengo).

RENDA - R$ 75.803,00.

PÚBLICO - 10.346 pagantes.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).