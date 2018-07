Flamengo marca para Cariacica o jogo que pode ter estreia de Diego

A CBF confirmou nesta quarta-feira que a partida entre Flamengo e Atlético Paranaense será disputada no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. O jogo pode marcar a estreia do meia Diego, maior contratação do time carioca para a temporada.

A partida será realizada no dia 6 de agosto, às 18h30, pela 19ª rodada do Brasileirão. Será o quarto jogo do Flamengo no estádio capixaba neste ano. Sem poder jogar no Maracanã, por causa da Olimpíada, o time jogou uma vez no local pela Copa Sul-Minas-Rio e três pelo Campeonato Brasileiro. Venceu todos os duelos.

O time do Flamengo ainda não confirmou quando será a estreia de Diego. Mas a data é propícia porque, embora apresenta boas condições físicas, o meia ainda resolve pendências particulares antes de iniciar as atividades pelo novo clube.

Diego foi anunciado na semana passada e contou com apresentação digna de ídolo, diante da torcida. No entanto, ele voltou para a Turquia, onde defendia o Fenerbahçe, para fazer sua mudança para o Rio de Janeiro. Ele deve se reapresentar ainda nesta semana à equipe brasileira, quando deverá enfim fazer seu primeiro treino no Flamengo.