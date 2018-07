Flamengo mira sócio-torcedor como 'principal patrocinador'

RIO - Por conta principalmente dos descontos oferecidos na compra de ingressos para as fases finais da Copa do Brasil, o Flamengo atingiu a marca de mais de 60 mil sócios-torcedores, pelo que mostra o "torcedômetro" do Movimento Por Um Futebol Melhor. Aproveitando o bom momento, o clube já planeja um aumento considerável de receitas para o ano que vem.

"Hoje, o Flamengo já é o clube que mais arrecada com programa de sócio-torcedor. Em 2014, queremos ser o maior em número de adesões. Com todo o respeito aos outros patrocinadores, mas, no ano que vem, o maior patrocinador do Flamengo será a nação rubro-negra", planeja o vice-presidente de marketing do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista. Neste sábado, a equipe rubro-negra se despede da temporada enfrentando o Cruzeiro, no Maracanã, pela última rodada do Brasileirão. No jogo que colocará frente a frente os dois campeões nacionais de 2013, dois sócios-torcedores de cada clube entrarão em campo e participarão da troca de faixas.