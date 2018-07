Flamengo mira vitória para acabar com insegurança Os jogadores do Flamengo sabem que o jogo contra o Cruzeiro será difícil, mas nem por isso cogitam outro resultado que não seja a vitória em Volta Redonda. A equipe precisa somar dois pontos nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro para evitar o rebaixamento e os jogadores querem acabar logo com esse risco.