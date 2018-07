Flamengo mostra otimismo em obter nova série vitoriosa

A frustração por ceder o empate para o Palmeiras, na última quarta-feira, no estádio do Pacaembu, em São Paulo quando vencia 2 a 0, deu lugar nesta quinta a um discurso diferente para a comissão técnica e jogadores do Flamengo. O resultado obtido fora de casa passou a ser encarado como a conquista de mais um ponto no objetivo imediato no Campeonato Brasileiro - o de escapar do rebaixamento.

Agora, a equipe se volta para o clássico deste domingo contra o Fluminense, no estádio do Maracanã, em uma oportunidade, segundo o técnico Vanderlei Luxemburgo, para o Flamengo se ver cada vez mais longe da ameaça de queda e até iniciar uma nova etapa na competição: a de ter mais ambição e mesmo sonhar com as primeiras posições.

Luxemburgo foi contratado quando o Flamengo era o lanterna do Brasileirão e o risco do descenso era muito grande. O time obteve várias vitórias e agora ocupa posição intermediária na tabela de classificação.

Sem querer se expor publicamente, Luxemburgo tem conversado reservadamente com sua equipe sobre a possibilidade de o Flamengo ganhar mais algumas posições com outra série de vitórias para encostar nos clubes que compõem o G-4. Um eventual sucesso no jogo contra o Fluminense seria o primeiro passo para essa nova etapa. "Com certeza, vamos entrar para ganhar. Não vamos jogar para empatar ou ficar lá atrás", declarou o atacante Alecsandro.