Flamengo muda três para jogo contra o lanterna Figueirense

SÃO PAULO - O Flamengo deve ter quatro mudanças para o jogo contra o Figueirense, marcado para esta quinta-feira, às 19h30, no estádio do Morumbi, em São Paulo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Os retornos do lateral-esquerdo André Santos, do meia Elano e do goleiro Felipe, que não atuaram contra o Santos no último fim de semana, estão confirmados.

O atacante Alecsandro, que se recuperava de uma lesão no tornozelo, treinou entre os titulares na última quarta e teve um ótimo desempenho no coletivo, marcando três gols. Mas o jogador saiu mancando da atividade. Ainda assim, foi relacionado e será reavaliado antes da partida para saber se terá condições de jogo.

O meia Elano entra no lugar de Everton, que sofreu uma contusão e só volta a atuar após a Copa do Mundo. O retorno de André Santos é uma opção tática do treinador Ney Franco, que abre mão de usar o defensor Samir na ala para voltar a ter um lateral de ofício na setor esquerdo. Com isso, Samir volta à zaga e Chicão vai para o banco de reservas.

O treinador justificou a mudança na lateral. "Tinha duas opções e optei pelo André (Santos). É um jogo que pede mais laterais ofensivos também. É a melhor opção para o início da partida". Já o goleiro Felipe terá uma nova oportunidade depois de ter sido barrado no jogo contra o Santos por causa de um atraso no treino realizado nas vésperas do compromisso.

A vitória será fundamental para o time carioca se distanciar da zona de rebaixamento. Na 16.ª colocação, a equipe soma seis pontos na tabela, três a mais do que o Figueirense, lanterna da competição, que tem problemas para o jogo. O atacante Everton Santos se recupera de um estiramento na coxa direita e está fora. Por outro lado, o tecnico Guto Ferreira volta a contar com o volante Nem.

Por causa da interdição do estádio do Maracanã, que está sob os cuidados da Fifa para a Copa do Mundo, o Flamengo está sendo obrigado a mandar seus jogos fora da capital do Rio e escolheu sediar a partida no estádio do Morumbi. Anteriormente, o clube rubro-negro já havia enfrentado o Bahia em Macaé (RJ).