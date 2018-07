Flamengo multa e afasta cinco jogadores pegos em balada

A diretoria do Flamengo decidiu punir com rigor os cinco jogadores envolvidos em uma polêmica festa na última terça-feira. Na tarde desta quarta, horas depois de a história vir à tona, o CEO do clube, Fred Luz, e o vice-presidente de futebol, Gerson Biscotto, anunciaram o afastamento de Alan Patrick, Everton, Marcelo Cirino, Pará e Paulinho, que também serão multados.

"Estamos diante de um fato público e notório envolvendo cinco atletas do clube em momento decisivo para o campeonato. O Flamengo convocou os atletas e ouviu suas versões. Foi decidido que serão multados e afastados por tempo indeterminado. A partir de agora, o assunto será tratado internamente", disse Fred Luz em rápido pronunciamento.

Os cinco nomes punidos estiveram em uma animada festa na noite da última terça. Os detalhes ainda são incertos, mas o fato é que o envolvimento destes jogadores no evento em pleno dia de semana e em meio a um momento bastante complicado do Flamengo, revoltou os diretores do clube.

Com isso, o clima ficou ainda pior no clube. Não bastassem as três derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro - venceu somente uma das última sete partidas -, a confusão fez com que o treinamento desta quarta pela manhã fosse integralmente fechado à imprensa, algo inédito em 2015.

Objetivamente, o afastamento desses jogadores significará uma baixa significativa na equipe, já que três deles vinham sendo titulares absolutos: Pará, Alan Patrick e Everton. Paulinho ainda era um dos reservas mais acionados, enquanto Cirino está lesionado, mas viveu grandes momentos no início deste ano.