Flamengo não garante Joel Santana e já busca substituto O Flamengo corre contra o tempo e tenta encontrar recursos para contratar um novo técnico. Insatisfeitos com o trabalho do técnico Joel Santana, em cinco infrutíferos meses à frente da equipe, a diretoria e o diretor Zinho já definiram a demissão do veterano treinador e buscam alternativas viáveis no mercado. A dificuldade maior é a mesma que impede a contratação de reforços de destaque, a penúria do clube.