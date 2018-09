Flamengo não pagará multa de R$ 1 milhão e Réver fica fora do duelo com o Inter

O Flamengo decidiu não pagar a multa no valor de R$ 1 milhão para utilizar o zagueiro Réver no confronto diante do Internacional e, assim, o jogador está fora da partida nesta quarta-feira, às 21h45, no Beira-Rio, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como pertence ao Inter e está emprestado ao Flamengo, Réver só poderia entrar em campo sob o pagamento da multa, prevista no acordo entre as equipes. O zagueiro entrou em campo na vitória por 2 a 0 sobre o Inter no primeiro turno, e, por isso, o Flamengo deve R$ 1 milhão ao clube gaúcho.

Com a ausência do capitão do time, a dupla de zaga deve ser formada por Léo Duarte, de volta após cumprir suspensão, e Rhodolfo, que é considerado o reserva imediato da posição. As outras opções do técnico Mauricio Barbieri entre os relacionados são o jovem Matheus Thuler e o experiente Juan.

Além de Réver, o treinador rubro-negro também não poderá contar com Cuéllar, Trauco e Lucas Paquetá, que servem às suas seleções, e Diego, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O time fez o último treino antes da partida nesta manhã e viajará para Porto Alegre ainda nesta terça.

O duelo é importante pois vale a vice-liderança da tabela. O time gaúcho ocupa, no momento, o segundo lugar, com 43 pontos, enquanto a equipe carioca, que chegou a liderar a competição, vem em declínio e está na terceira posição, com 41, a cinco do líder São Paulo.