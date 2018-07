Flamengo não renovará com Bottinelli para 2013

A nova diretoria do Flamengo, empossada na última quinta-feira, anunciou nesta sexta algumas mudanças no clube, que têm como objetivo enxugar os gastos. No futebol, o diretor executivo Paulo Pelaipe revelou que não vai apresentar proposta de renovação para o meia Darío Bottinelli. O contrato do argentino expira em 25 de janeiro.

Bottinelli, que não estava nos planos do técnico Dorival Júnior, custava ao Flamengo R$ 100 mil mensais. Contratado junto à Universidad Católica, do Chile, em 2011, o jogador chegou a ter bons momentos no time carioca, mas nunca conseguiu se firmar e vinha tendo poucas oportunidades.

Quanto às contratações, na noite da posse do presidente Eduardo Bandeira de Mello, o vice de futebol Wallim Vasconcellos disse que está "fechado de boca" com "três ou quatro" reforços, "mas não temos nada assinado". O dirigente estipula que no dia 2 poderá anunciar oficialmente algum reforço para a equipe.

No entanto, Vasconcellos alertou que, num primeiro momento, vai montar um time para a disputa do Campeonato Carioca e, com mais tempo, vai planejar a equipe para o restante da temporada.