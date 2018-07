Flamengo nega interesse no atacante Kléber, do Grêmio

"Não tive nenhum contato com o Kleber ainda. Não sei das condições dele lá no Grêmio, me disseram que estava machucado, que ficaria um, dois, três meses machucado", declarou o vice-presidente de futebol Wallim Vasconcelos.

Kléber poderia ser o substituto de Vágner Love, que voltou ao CSKA recentemente. "De acordo com as necessidades, vamos buscar atletas. Certamente vamos precisar reforçar o elenco para o Brasileiro", disse Vasconcelos, sem confirmar o acerto com Carlos Eduardo.

"Tem alguma negociação da saída dele lá com os russos (do Rubin Kazan), detalhes que estão negociando. Não vamos aumentar nossa proposta, é muito boa. Esperamos que até quarta-feira a gente feche isso. Um jogador que caberia como uma luva ali no Flamengo", afirmou.

Depois da vitória na estreia no Estadual, sobre o Quissamã, o Flamengo enfrenta o Madureira, amanhã, às 17 horas, em Conselheiro Galvão. A partida deverá marcar a estreia de Elias, o maior dos reforços até momento. O volante, o lateral-esquerdo João Paulo, outro estreante, e o zagueiro González treinaram no time titular no coletivo de ontem, no Ninho do Urubu.