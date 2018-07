Flamengo negocia liberação de Thiago Neves com Al-Hilal, da Arábia Saudita

RIO - O Flamengo está perto de anunciar mais um reforço para a próxima temporada. O clube carioca já acertou as bases salariais com o meia Thiago Neves, mas espera a liberação do Al-Hilal, da Arábia Saudita, para acertar com o jogador por um ano.

O problema é que o valor pedido pelo time saudita para emprestar o jogador é muito alto. A quantia é bem maior do que a oferecida pela diretoria flamenguista.

A direção do Flamengo comunicou, em nota oficial, que "as negociações para trazer o jogador Thiago Neves estão evoluindo positivamente, conforme manifestação do empresário do jogador, Léo Rabello, em conversas com a diretoria de futebol".

Até agora, o Flamengo já contratou três reforços para a próxima temporada: o goleiro Felipe (ex-Braga), o meia Vander (ex-Bahia) e o meia argentino Bottinelli (ex-Universidad Católica).