Torcedores do Flamengo protestam em frente ao CT Ninho do Urubu e cercam carros de jogadores

Um grupo de torcedores do Flamengo fez um protesto, com ameaças, contra jogadores e membros da comissão técnica do time na manhã desta sexta-feira, no CT Ninho do Urubu. Eles reclamaram da queda de rendimento da equipe carioca nesta temporada, principalmente no Campeonato Carioca, quando o Fla perdeu o título para o Fluminense, no fim de semana passado.

Dezenas de torcedores se postaram diante do portão do CT desde o início da manhã. Eles acompanham a chegada de jogadores e membros da comissão para o treino. Alguns deles cercaram os carros dos atletas, como os de Gabigol e David Luiz. Palavras de ordem, dedos no nariz e muita cobrança deram o tom das manifestações. Ninguém foi agredido. Havia poucos policias no local, como de costume. Houve uma conversa antes entre os torcedores e os policiais com a promessa de que o ato seria pacífico. Não foi.

O zagueiro David Luiz abriu o vidro do carro para conversar rapidamente com alguns dos torcedores mais exaltados. Gabigol teve dificuldade para entrar no CT por ter o carro cercado. Ele ficou sem ação. Outros atletas do time viram torcedores acertarem tapas e até socos na lataria e nos vidros dos seus veículos. E não fizeram nada. Carros foram amassados. O clima era tenso. Isso aconteceu um dia depois de o goleiro Cássio, do Corinthians, ter sido ameaçado de morte por um torcedor ainda não identificado. Ele e sua família.

No momento de maior aglomeração no Ninho do Urubu, os seguranças do Flamengo e os policiais usaram spray de pimenta para dispersar o grupo de arruaceiros. Na porta do CT, alguns exibiam um longa faixa, com os dizeres: "Se damos a vida, exigimos que vocês deem o sangue", numa clara demonstração de que o elenco está de corpo mole na visão desses seguidores do time. A equipe não jogou bem, apesar da vitória, na sua estreia na Libertadores. Uma reunião dos jogadores com os torcedores estava marcada, mas ela foi adiada na véspera.

Torcedores do Flamengo em chegada de Gabigol ao Ninho do Urubu. : Reprodução/@bellexcostapic.twitter.com/tfX3nNDxZH — Goleada Info (@goleada_info) April 8, 2022

A relação entre torcidas organizadas e o time do Flamengo azedou nas últimas semanas. Alguns já pedem a saída do técnico português Paulo Sousa, contratado no fim do ano passado. No domingo, um grupo de torcedores protestou contra os jogadores no aeroporto, no embarque do elenco para o Peru, onde a equipe estreou com vitória por 2 a 0 sobre o Sporting Cristal, em Lima, na Copa Libertadores.

Ao longo da semana, a diretoria do Flamengo sugeriu uma possível reunião entre lideranças das organizadas e membros do time e da comissão técnica. Inicialmente, o encontro aconteceria na quinta-feira. Mas a reunião acabou sendo cancelada pelo clima hostil detectado. O Flamengo estreia no Brasileirão neste sábado contra o Atlético-GO, fora de casa. Na terça, fará sua segunda partida na Libertadores, diante do Talleres, da Argentina, a primeira em casa.