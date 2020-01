Jogos do Flamengo no Carioca não devem ter transmissão na TV. Entenda

Atual campeão carioca e time sensação de 2019, o Flamengo estreia na temporada neste sábado, contra o Macaé, às 16h (horário de Brasília), no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. E, antes mesmo da bola rolar, o clube rubro-negro já está envolvido em uma polêmica quanto a exibição dos jogos do time no estadual. A partida não terá transmissão na TV e a tendência é que nenhum jogo do Fla no Carioca seja transmitido.

Por que Macaé x Flamengo não terá transmissão?

O torcedor pode ficar sem assistir ao jogo com o Macaé e todas as outras partidas do Flamengo no Carioca. A equipe rubro-negra ainda não entrou em acordo com a TV Globo, detentora dos direitos de transmissão da competição. No jogo deste sábado, o Estado fará tempo real da partida.

A Rede Globo oferece ao Flamengo R$ 30 milhões pela transmissão de seus jogos no Carioca, o dobro do que será pago para Fluminense, Botafogo e Vasco. O Fla, entretanto, exige R$ 100 milhões, alegando valorização de sua marca, após a conquista da Libertadores, do Brasileiro e do próprio Carioca, no ano passado.

A negociação está travada. O que se saber, no momento, é que nenhuma emissora está autorizada a passar os jogos do Flamengo, inclusive os clássicos. O Fla está no Grupo A, ao lado de Bangu, Boavista, Botafogo, Cabofriense e Portuguesa. O Macaé está no Grupo B, com Fluminense, Resende, Madureira, Volta Redonda e Vasco.

Confira os jogos desta rodada

Sábado

16h Madureira x Portuguesa

16h Macaé x Flamengo

16h30 Resende x Boavista

18h Volta Redonda x Botafogo

Domingo