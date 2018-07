Flamengo obtém efeito suspensivo e joga no Engenhão

O Flamengo havia sido punido na segunda-feira passada, quando o STJD julgou o episódio ocorrido em jogo da 26.ª rodada do Brasileirão, contra o Atlético-GO. Na ocasião, a torcida do Flamengo atirou rojões no gramado do Serra Dourada em dois momentos do jogo. Os dois clubes foram punidos com um mando de jogo cada. Os cariocas por terem causado a violência, os goianos por não terem inibido.

Como o Flamengo já havia começado a vender ingressos para a partida do sábado passado contra o Cruzeiro, no Engenhão, a pena foi adiada para ser cumprida diante do São Paulo. Com isso, a partida de domingo foi alterada pela CBF para o Raulino de Freitas, em Volta Redonda.

Mas nesta segunda-feira veio a reviravolta, com o efeito suspensivo. A CBF ainda não confirmou, mas a partida contra o São Paulo deverá voltar para o Engenhão. Antes disso, domingo, o time carioca visita a Portuguesa no Canindé.