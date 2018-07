Flamengo oficializa a contratação do atacante Marcelo Cirino

O Flamengo anunciou nesta sexta-feira a contratação do atacante Marcelo Cirino, que estava no Atlético Paranaense, para a temporada de 2015. O jogador, que será apresentado na sede da Gávea na tarde desta sexta-feira, a partir das 15h30, de acordo com informações do site oficial do clube.

Marcelo Cirino desembarcou no Rio na manhã desta sexta-feira e teve a sua contratação viabilizada por um grupo de investidores, a Doyen Sports, embora o Flamengo não tenha revelado os detalhes financeiros da transação ao oficializar a chegada do jogador.

O atleta de 23 anos costuma atuar pelas pontas, e tem como característica principal a velocidade. Marcelo se destacou nas últimas duas temporadas atuando pelo Atlético-PR. Inclusive, foi considerado a revelação do Campeonato Brasileiro de 2013. Na equipe carioca, ele vai reeditar a parceria com o meia Everton, que jogou ao seu lado no time paranaense.

No último Campeonato Brasileiro, Marcelo marcou cinco gols pelo Atlético-PR. Além do clube de Curitiba, onde foi formado nas divisões de base, o atacante também teve uma rápida passagem pelo Vitória, em 2011. Agora, portanto, defenderá o terceiro rubro-negro da sua carreira, dessa vez o Flamengo.