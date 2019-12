Flamengo oficializa a contratação do atacante Pedro Rocha, do Cruzeiro

Após retornar ao Brasil depois de participar do Mundial de Clubes da Fifa, no Catar, o Flamengo voltou a ser manchete nesta terça-feira. O clube rubro-negro anunciou, de forma oficial, a contratação de Pedro Rocha, atacante de 25 anos que estava no Cruzeiro. O jogador chega por empréstimo até o final de 2020 com opção de compra ao termino do vínculo.

LEIA TAMBÉM > O Ford Fusion desapareceu das lojas

A contratação de Pedro Rocha já havia sido confirmada por dirigentes do Flamengo. Porém, somente nesta terça-feira que o clube carioca anunciou o acordo de forma oficial, por meio de suas redes sociais.

"Vamos com tudo em 2020 para lutar por todos os títulos. Não vejo a hora de chegar, vestir o manto sagrado e dar alegria a todos vocês", disse o novo reforço em recado endereçado à torcida e divulgado nas redes sociais do clube.

Natural de Vitória, no Espírito Santo, Pedro Rocha estava no Cruzeiro desde abril deste ano, emprestado pelo Spartak Moscou, da Rússia. Fez seu primeiro gol justamente contra o time rubro-negro, na derrota por 3 a 1. O atacante foi um dos poucos que se salvou na péssima campanha do time mineiro que culminou com o rebaixamento à Série B. Ele atuou em 33 jogos e marcou quatro gols.

Pedro Rocha é a primeira contratação confirmada para a próxima temporada e reforça o ataque do Flamengo, setor que pode ser desfalcado, já que Gabriel ainda tem seu futuro indefinido e Bruno Henrique é cobiçado pelo futebol chinês. O clube rubro-negro também chegou a um acordo com o zagueiro Gustavo Henrique, que estava no Santos, e deve anunciar o jogador em breve.

O primeiro reforço para 2020 está confirmado! ✅ O atacante Pedro Rocha chega por empréstimo até o fim do ano que vem. Seja bem-vindo ao Mengão! ⚫ #CRF pic.twitter.com/URpBGWYuAa — Flamengo (@Flamengo) December 24, 2019