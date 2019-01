Flamengo oficializa Arrascaeta e assina até 2023 com uruguaio

Arrascaeta agora é oficialmente jogador do Flamengo. Após uma longa negociação, que envolveu um desentendimento público entre o meia e o seu antigo clube, o Cruzeiro, e reuniões em Montevidéu, a direção do time carioca oficializou na noite deste sábado a contratação do jogador uruguaio.

A chegada de Arrascaeta ao Flamengo era dada como certa há alguns dias, mas só pôde ser oficializada neste sábado, quando questões burocráticas envolvendo a transferência do uruguaio do Cruzeiro para o clube carioca foram solucionadas. Assim, agora ele foi anunciado como reforço pelo time da Gávea, que anunciou ter assinado um contrato válido até dezembro de 2023 com o jogador.

Arrascaeta, de 24 anos, se profissionalizou pelo Defensor, tendo conquistado o título do Torneio Clausura de 2013 no Uruguai. Em 2015, trocou o clube pelo Cruzeiro, tendo sido bicampeão da Copa do Brasil, em 2017 e 2018, sendo que na temporada passada marcou o gol do título do torneio nacional. E no ano passado também foi campeão mineiro.

Além disso, Arrascaeta possui histórico pela seleção uruguaia, compondo o grupo na maior parte do ciclo da Copa do Mundo da Rússia, para a qual também foi convocado em 2018 pelo técnico Oscar Tabárez.

Os detalhes financeiros da transação não foram revelados, mas o Flamengo vai desembolsar até 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 64 milhões) para tirá-lo do Cruzeiro, que inicialmente não tinha interesse em negociá-lo, o que provocou desentendimentos entre os clubes, com a equipe mineira trocando farpas com Arrascaeta e o seu empresário, Daniel Fonseca, e ameaçando levar o caso para a Fifa.

O impasse foi solucionado, levando Arrascaeta a reforçar o Flamengo em 2019, assim como o zagueiro Rodrigo Caio e o atacante Gabriel. E o uruguaio deve ser apresentado nos próximos dias no Ninho do Urubu. "Agora eu sou Mengão!", afirmou o jogador em vídeo divulgado pelo time carioca nas redes sociais.