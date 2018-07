Flamengo oficializa contratação do atacante Geuvânio

O atacante Geuvânio é o novo reforço do Flamengo. Nesta quarta-feira, o clube carioca oficializou a contratação do jogador, que estava no Tianjin Quanjian, da China, em acordo que vinha sendo dada como certo nos últimos dias, ainda mais após o vazamento de fotos do reforço com a camisa da equipe no último fim de semana.

Os detalhes da transação não foram revelados, mas as informações são de que o Tianjin Quanjian vai ceder Geuvânio por empréstimo ao Flamengo até o final de 2018 e ainda custeará parte dos salários do jogador no período em que ele permanecer no clube carioca.

"Estou muito feliz de estar podendo participar desse grupo, de fazer parte dessa torcida maravilhosa que é a do Flamengo e podendo estar vestindo essa camisa do Flamengo também. Estou motivado para fazer uma grande temporada e corresponder às expectativas de todo mundo", afirmou Geuvânio em vídeo divulgado pelo Flamengo no Twitter.

Antes mesmo de o Flamengo oficializar a contratação de Geuvânio, o Santos, através do presidente Modesto Roma Júnior, já havia prometido brigar com os times do Rio e chinês para impedir a transação por causa de uma cláusula no acordo de venda do jogador em janeiro de 2016 para o Tianjian Quanjian. O time paulista alega exclusividade para promover o retorno do atacante ao futebol brasileiro.

Geuvânio, de 25 anos, vai vestir a camisa de número 23 e se tornou o terceiro jogado que estava no exterior a chegar ao Flamengo nas últimas semanas. Antes do ex-santista, o clube havia se reforçado com o zagueiro Rhodolfo e o meia Everton Ribeiro. O clube, inclusive, trabalha para inscrevê-los a tempo do duelo desta quinta-feira com a Chapecoense, no Estádio Luso Brasileiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Além dessas três contratações, o Flamengo já havia se reforçado para a temporada 2017 com o meia Conca, o volante Rômulo, os laterais Trauco e Renê e o atacante Berrío.

Campeão carioca, o Flamengo faz uma temporada irregular, tanto que foi eliminado na fase de grupos da Copa Libertadores e ocupa o 11º lugar no Brasileirão com 11 pontos somados em oito rodadas.