Flamengo oficializa contratação do 'chileno' González

RIO - O Flamengo oficializou nesta terça-feira a contratação do zagueiro Marcos González. A chegada do jogador chileno era dada como certa nos últimos dias, mas foi confirmada apenas após a realização de bateria de exames médicos. Aprovado nos testes, o novo reforço assinou contrato por três anos com o clube carioca.

"Primeiro queria agradecer a oportunidade de jogar pelo Flamengo. Sei que tem a maior torcida do mundo e que é o maior clube do Brasil. Espero que possa mostrar meu futebol para ajudar o clube. Que este ano seja repleto de vitórias. Confio no meu trabalho e vou brigar por meu espaço", afirmou Marcos González.

Curiosamente, o novo zagueiro do Flamengo nasceu no Rio, mas seguiu para o Chile quando tinha apenas 2 anos. González, de 31 anos, iniciou a carreira na Universidad de Chile e também defendeu Rangers e Universidad Católica no país, além da seleção nacional. Fora do Chile, atuou por Colón, da Argentina, e Columbus Crew, dos Estados Unidos.

No ano passado, González participou de uma temporada perfeita na Universidad de Chile, com as conquistas da Copa Sul-Americana e dos torneios Apertura e Clausura do Campeonato Chileno. O reforço espera repetir o mesmo sucesso no Flamengo.

"Nasci no Rio, mas não lembro de nada. Fomos para o Chile e lá comecei minha carreira, no Universidad de Chile, onde estava no último ano. Ganhei vários campeonatos por lá, no último ano a Sul-Americana, e espero repetir isso aqui", explicou.

A chegada de González ao Flamengo acontece logo após o desentendimento público com Alex Silva. O zagueiro se recusou a viajar para a Bolívia, onde a equipe enfrentará o Real Potosí pela fase preliminar da Libertadores, nesta quarta-feira, e está afastado.