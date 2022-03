Flamengo oficializa contratação do lateral-esquerdo Ayrton Lucas, ex-Fluminense

O Flamengo é mais um clube brasileiro a repatriar um atleta que estava atuando na Rússia. O time carioca anunciou a contratação do lateral-esquerdo Ayrton Lucas na manhã desta quinta-feira. O jogador de 24 anos também é mais um nome revelado pelo rival Fluminense a mudar de bairro e assinar com o time da Gávea.

Ayrton Lucas já estava em negociações avançadas com o Flamengo e chegou ao Rio de Janeiro na última terça-feira. O jogador foi aprovado nos exames médicos e assinou contrato de empréstimo até o fim deste ano, com opção de compra por 9,5 milhões de euros (cerca de R$ 47 milhões) ao fim deste período. O atleta pertence ao Spartak Moscou, da Rússia, e foi cedido pelo time europeu após a paralisação dos campeonatos locais por causa da guerra que eclodiu na Ucrânia.

Ayrton Lucas se recupera de uma lesão no tornozelo, sofrida na última vez que entrou em campo pelo Campeonato Russo, e no momento tem realizado sessões de fisioterapia com auxílio do departamento médico flamenguista. O lateral começou a ter oportunidades no time profissional do Fluminense em 2015, mas foi emprestado ao Madureira e ao Londrina nas duas temporadas seguintes.

Após se destacar no clube paranaense, o jogador ganhou oportunidades no time tricolor em 2018, quando assumiu a titularidade da lateral-esquerda da equipe. As boas atuações renderam um acerto que o levou para o Spartak Moscou no ano seguinte, onde tem jogado desde então. A aquisição de Ayrton custou 7 milhões de euros (cerca de R$ 37 milhões) ao time russo.

Após o anúncio, o jogador revelou em suas redes sociais que foi torcedor fanático do rubro-negro na infância, apesar de ter sido revelado pelas categorias de base do Fluminense. "Hoje realizo um sonho não só meu, mas de toda minha família. Ter a oportunidade de jogar pelo meu time de coração é com certeza um dos, se não o maior feito da minha carreira", publicou o lateral.

No anúncio oficial da transferência, o Spartak Moscou destacou a velocidade do lateral em campo, o que garantiu a ele a titularidade absoluta da equipe nas últimas temporadas. Ao todo, foram 108 partidas e quatro gols pelo time russo.

O acerto entre Flamengo e Ayrton Lucas aconteceu momentos antes do clássico contra o Fluminense, que terminou com derrota do time de Paulo Sousa por 2 a 0, mas o anúncio ficou apenas para esta quinta. O aumento das receitas do Flamengo resultou na chegada de alguns atletas revelados pelo Fluminense nos últimos anos, caso do meia Gerson, dos meias-atacantes Kenedy e Marinho e dos atacantes Pedro e Henrique Dourado.