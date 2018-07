Flamengo oficializa Ney Franco como seu novo treinador

RIO - Um dia depois de demitir o técnico Jayme de Almeida, o Flamengo oficializou, na tarde desta terça-feira, a contratação de Ney Franco como substituto para o cargo. O novo comandante assinou contrato para comandar o time rubro-negro até o fim de 2015 e já dirigirá o seu primeiro treino no clube nesta quarta-feira, quando será oficialmente apresentado como novo treinador no CT George Helal (Ninho do Urubu).

Essa será a segunda passagem de Ney Franco pelo Flamengo, clube pelo qual ele conquistou a Copa do Brasil de 2006 e o Campeonato Carioca de 2007. Ao oficializar o novo treinador, o clube da Gávea também confirmou o preparador físico Alexandre Lopes e o auxiliar Éder Paixão como novos membros da comissão técnica flamenguista.

Mesmo depois de ter levado o Flamengo a uma improvável conquista de título da Copa do Brasil de 2013 e se sagrado campeão carioca neste ano, Jayme de Almeida acabou sendo demitido após a derrota por 2 a 0 para o Fluminense, sofrida no último domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Além de Jayme, Paulo Pelaipe também foi demitido do cargo de diretor executivo de futebol do clube, no qual o treinador passou a ter a sua permanência contestada após a eliminação precoce na Copa Libertadores - o time caiu já na primeira fase da competição continental.

Ney Franco assume o Flamengo depois de pedir demissão do comando do Vitória na última segunda-feira. A sua saída ocorreu antes mesmo de Jayme ter a sua saída do clube carioca oficializada na última segunda-feira, dia em que o próprio comandante admitiu surpresa com a notícia de que já estaria demitido, repassada a ele pela imprensa.

Antes disso, respaldado por suas últimas conquistas, Jayme chegou a ter o seu contrato renovado até 2015, mas o compromisso acabou sendo rompido.