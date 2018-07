Flamengo oficializa venda de Samir para Udinese por R$ 8 mi

O Flamengo confirmou oficialmente neste domingo a venda do zagueiro Samir para a Udinese, da Itália. Pela negociação, o clube vai receber 2 milhões de euros (cerca de R$ 8 milhões), relativos aos 50% dos direitos econômicos do jogador que pertencem ao clube.

Antes de defender a equipe italiana, Samir será emprestado ao Granada, da Espanha, para disputar a segunda metade da temporada europeia em 2016. O jogador só passará a defender a Udinese no segundo semestre do próximo ano.

Agora oficialmente sem Samir, o Flamengo está em busca de um zagueiro e negocia com Henrique, ex-Palmeiras. O jogador está atualmente no Napoli, da Itália. O Grêmio também tem interesse em Henrique.

O diretor executivo do Flamengo, Rodrigo Caetano, confirmou que Samir irá viajar para a Itália nos próximos dias para fazer exames médicos e posteriormente assinar contrato com a Udinese, que já conta em seu elenco com os brasileiros Edenilson e Guilherme, ambos ex-Corinthians, e Danilo, ex-Palmeiras.

Prestes a se tornar o quatro jogador do Brasil a fazer parte do atual grupo da equipe italiana, Samir disputou 92 jogos com a camisa do Flamengo e foi campeão da Copa do Brasil de 2013 e do Campeonato Carioca de 2014.