Flamengo, Palmeiras, Corinthians e São Paulo em ação: veja onde assistir aos jogos

O torcedor terá uma quarta-feira agitada no futebol com jogos pela Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro da Série A e Série B e do Campeonato Espanhol. Flamengo, Palmeiras, Corinthians e São Paulo, dentre outros, estarão em campo e seus jogos terão transmissão na TV. Flamengo, Palmeiras e São Paulo vão em busca da classificação para as oitavas de final da Libertadores. A situação mais complicada é a do São Paulo, que pode ser eliminado em caso de derrota.

O São Paulo enfrenta o River Plate na Argentina e precisa de combinação de resultados para se classificar. Já o Flamengo recebe o Independendiente Del Valle querendo se vingar, após ser goleado pelo time equatoriano. E assim encaminhar a vaga. A situação mais confortável é a do Palmeiras, que recebe o Bolívar no Allianz Parque precisando de um empate. Na verdade, empatar tem sido uma rotina para o time de Luxemburgo e isso tem causado críticas. Por isso, vencer se tornar mais importante para acalmar os ânimos no clube.

Pelo Brasileirão, o Corinthians enfrenta o Atlético-GO na Neo Química Arena em jogo que foi adiado da primeira rodada. Ainda nesta quarta, o Botafogo recebe o Bahia no Rio, também pelo Brasileiro. Na Série B, o instável Cruzeiro enfrenta a Ponte Preta precisando da vitória para se afastar da parte debaixo da tabela. Na Europa, o destaque fica para o Real Madrid, que enfrenta o Valladolid, pelo Espanhol.

Veja onde assistir aos jogos desta quarta

16h30 Real Madrid x Valladolid (Campeonato Espanhol)

19h15 Palmeiras x Bolívar (Libertadores)

19h15 Cruzeiro x Ponte Preta (Série B)

21h30 Flamengo x Independiente del Valle (Libertadores)

21h30 River Plate x São Paulo (Libertadores)

21h30 Corinthians x Atlético-GO (Brasileirão)

21h30 Botafogo x Bahia (Brasileirão)